Лидеры ЕС обсудят ситуацию с отравлением Скрипаля на следующей неделе

Лидеры Европейского союза обсудят инцидент с отравлением в Великобритании бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, сказал в среду глава Европейского совета Дональд Туск.

“Я полностью солидарен с премьер-министром (Великобритании) Терезой Мэй в ситуации с жесткой атакой, наиболее вероятно инициированной Москвой”, - сказал Туск на пресс-конференции в Хельсинки.

“Я готов поставить вопрос на повестку дня Европейского совета на следующей неделе”, - сказал он.

На вопрос о том, какие меры может принять ЕС в отношении России, Туск сказал, что Брюссель дождется предложения от Великобритании до того, как разработать совместный подход.

Великобритания готовится к выяснению отношений с Россией, после того как Москва в назначенный Лондоном срок не объяснила, как разработанное в советские времена отравляющее вещество могло быть использовано против Скрипаля и его дочери Юлии, которые были найдены без сознания на скамейке недалеко от торгового центра в городке Солсбери на юге Англии 4 марта.