Британия вышлет значительное число российских дипломатов

Великобритания вышлет значительное количество российских дипломатов в рамках своего ответа на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, сообщил в среду британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники.

Корреспондент Sky Алистер Бунколл сообщил, что премьер-министр Тереза Мэй “объявит о высылке российских дипломатов из Соединенного Королевства”.

“Не такого большого количества, как в 1971 году, но “значительного”, как мне сказали”, - написал он в твиттере.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.