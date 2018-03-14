Последнее обновление: 14.03.2018 18:13

Британия вышлет значительное число российских дипломатов

Великобритания вышлет значительное количество российских дипломатов в рамках своего ответа на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, сообщил в среду британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники.

Корреспондент Sky Алистер Бунколл сообщил, что премьер-министр Тереза Мэй “объявит о высылке российских дипломатов из Соединенного Королевства”.

“Не такого большого количества, как в 1971 году, но “значительного”, как мне сказали”, - написал он в твиттере.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.

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