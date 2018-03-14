Британия призывает провести экстренное заседание СБ ООН из-за отравления Скрипаля

Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН, чтобы предоставить его членам оперативную информацию о расследовании отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил в среду британский МИД.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что Москва “очень вероятно” несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии, которые по-прежнему находятся в больнице в критическом состоянии.

Россия, которая также является членом Совбеза, отрицает причастность к произошедшему со Скрипалем.