Последнее обновление: 14.03.2018 18:13

Британия призывает провести экстренное заседание СБ ООН из-за отравления Скрипаля

Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН, чтобы предоставить его членам оперативную информацию о расследовании отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил в среду британский МИД.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что Москва “очень вероятно” несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии, которые по-прежнему находятся в больнице в критическом состоянии.

Россия, которая также является членом Совбеза, отрицает причастность к произошедшему со Скрипалем.

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