Квартальный рост ВВП стран G20 остался на уровне 1% - ОЭСР

Реальный ВВП стран G20 увеличился в четвертом квартале 2018 года на 1% относительно предыдущего квартала. Такие темпы сохраняются уже три квартала подряд, свидетельствуют предварительные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Вместе с тем отдельные страны G20 существенно отличаются по скорости экономического роста.

Так, в Мексике в октябре-декабре зафиксирован подъем ВВП на 1% после снижения на 0,3% кварталом ранее. В ЮАР рост усилился с 0,6% до 0,8%, во Франции - с 0,5% до 0,6%, в Индии, Индонезии и Канаде наблюдалось стабильное повышение - на 1,8%, 1,3% и 0,4% соответственно.

Вместе с тем в Южной Корее ВВП сократился в четвертом квартале на 0,2% после роста на 1,5% в предыдущие три месяца. В Австралии рост замедлился с 0,7% до 0,4%, в Китае - с 1,8% до 1,6%, в США - с 0,8% до 0,6%, в Японии - с 0,6% до 0,4%. В меньшей степени ослабление экономической активности наблюдалось в Германии, Великобритании и Бразилии.

В 28 государствах Европейского союза ВВП в четвертом квартале повысился на 0,6% по сравнению с 0,7% в предыдущие три месяца, в том числе в 19 странах еврозоны подъем также составил 0,6% против 0,7%.

По сравнению с тем же периодом 2016 года рост экономики в странах G20 в четвертом квартале составил 4%. Максимальный подъем в годовом выражении (на 6,8%) наблюдался в Индии и Китае, самый слабый - в Великобритании (на 1,4%).

По итогам 2017 года в целом рост реального ВВП G20 усилился до 3,8% с 3,2% в 2016 году.

Данные об экономике России ОЭСР не приводит. Росстат оценил рост ВВП в 2017 году в целом в 1,5%.