Moody's: ВВП стран G20 сократится на 0,5% в 2020 году

Совокупный ВВП стран G20 сократится на 0,5% в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в 2021 году показатель вырастет на 3,2%, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.

«Мы ожидаем, что реальный ВВП стран G20 сократится на 0,5% в 2020 году, после чего ожидается рост до 3,2% в 2021 году. В ноябре прошлого года - до вспышки коронавируса - мы ожидали, что экономика G20 вырастет на 2,6% в 2020 году», - отметили в агентстве, передает ТАСС.

Рост ВВП Китая, по прогнозу аналитиков, в 2020 году замедлится до 3,3% против 6,1% в прошлом году. Постепенный рост потребительского спроса будет сдерживать темпы восстановления экономики Китая.

Эксперты Moody's ожидают, что правительства стран G20 продолжат наращивать фискальные и монетарные меры поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.