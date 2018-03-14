Последнее обновление: 14.03.2018 13:49

Под маркой Lamborghini выпустили гоночный велосипед за $20 тыс.

Категории: Италия Авто

Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini совместно с канадским производителем гоночных и трековых велосипедов Cervelo Cycles представили велосипед Cervélo P5X Lamborghini, сообщается на сайте автоконцерна.

Презентация прошла 7 марта на Женевском международном автосалоне.

Партия велосипедов будет ограниченной — всего будет сделано 25 штук. Официально цены пока не объявлены, однако журнал Triathlete называет цифру в $20 тыс.

Как сообщают в Lamborghini, было проведено более 180 часов испытаний велосипеда в аэродинамической трубе для того, чтобы рассчитать уровень сопротивления каждого компонента.

Над оформлением велосипеда, который выполнен в знаменитом желтом цвете с Y-образным принтом на раме, работали в дизайнерской лаборатории Lamborghini’s Centro Stile.​

«Наши триатлонисты всегда первые, когда дело касается гонок, и теперь, с этим потрясающим велосипедом, они смогут еще ярче выделяться из толпы», — сказал управляющий директор Cervélo Роберт Де Джонг.

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