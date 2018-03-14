Добыча нефти в Венесуэле продолжит снижаться как минимум до конца 2019 года - EIA

Добыча нефти в Венесуэле, объём которой последовательно сокращался последние два десятка лет, продолжит снижение как минимум до конца 2019 года в условиях экономического кризиса в стране, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Производство сырья в Венесуэле упало до 1,6 миллиона баррелей в сутки в январе 2018 года с 2,3 миллиона баррелей в сутки в январе 2016 года.

Удешевление нефти и то плачевное состояние, в котором оказалась нефтяная отрасль страны, ускорили темпы сокращения добычи, пишет EIA.

Среди факторов, указывающих на перспективу дальнейшего снижения, ведомство называет сокращение числа действующих буровых установок в среднем до 43 штуки в четвёртом квартале 2017 года по сравнению с примерно 70 в первом квартале 2016-го.

ЕIA также отмечает, что снижение нефтедобычи в Венесуэле отрицательно сказывается на её совместных проектах с иностранными партнёрами, которые из-за сокращения капзатрат вынуждены снижать активность в стране.

Венесуэльский госконцерн PDVSA сотрудничает в том числе с крупнейшей нефтяной компании России Роснефтью и смог поучить от неё кредит в размере нескольких миллиардов. Инвесторы гадают, сможет ли Роснефть вернуть эти средства.

Венесуэла - член ОПЕК - сильно зависит от экспорта, и снижение добычи нефти отражается на доходах страны. Экономика Венесуэлы упала на 13,2 процента в 2017 году, продолжив рецессию четвёртый год подряд, заявил в начале марта депутат контролируемого оппозицией конгресса Венесуэлы. Свежих официальных данных страна пока не публиковала.

Страна участвует в глобальном пакте об ограничении добычи сырья ОПЕК, её доля в общем объёме сокращения составляет 95.000 баррелей нефти в сутки.