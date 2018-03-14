Последнее обновление: 14.03.2018 13:49

Южная Корея закупит почти сотню ракет большой дальности Taurus

Южная Корея пописала контракт на закупку 90 крылатых ракет большой дальности Taurus, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя управления программы по оборонным закупкам.

Крылатые ракеты большой дальности Taurus класса "воздух-поверхность" производятся совместным немецко-шведским предприятием Taurus Systems GmbH. Они предназначены для высокоточных ударов по хорошо защищенным целям.

"Контракт был подписан в конце февраля", — заявил журналистам представитель ведомства Кан Хван Сок.

В 2013 году Сеул уже закупил 170 таких ракет, сейчас они размещены на истребителях F-15K.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование