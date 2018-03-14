Трамп анонсировал создание Космических сил США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Сан-Диего (Калифорния), призвал к созданию Космических сил как отдельного рода войск. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«В прошлом я не вполне серьезно говорил о том, что нам нужен новый род войск, однако теперь считаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические силы. Это грандиозно», - сказал Трамп.

Глава государства добавил, что, по его мнению, космос может оказаться «таким же полем боя, как суша, воздух и море». «У нас есть ВВС, армия, флот, у нас будут Космические силы», - заметил Трамп.

Президент посетовал на недофинансирование вооруженных сил при его предшественниках и пообещал военным «крупнейшие ассигнования за десятилетие». Он отметил, что предложенный им оборонный бюджет должен достигнуть $716 млрд в 2019 году.

В существующей сейчас структуре Вооруженных сил США Космическое командование является частью ВВС и подчиняется Стратегическому командованию, в его задачи входит поддержка военных операций. Космическое командование было сформировано в 1982 году, штаб-квартира расположена в штате Колорадо.

Трамп — не первый американский политик, выступающий за создание отдельных Космических сил, отмечает CNBC. В июне 2017 года группа членов палаты представителей конгресса предложила разделить ВВС на два вида вооруженных сил: авиационные и космические, но в финальном тексте военного бюджета эта идея не зафиксирована.

Оборонный бюджет, предлагаемый Трампом, является предметом острых дискуссий в конгрессе. В январе стало известно, что глава государства намерен предложить увеличить военные ассигнования в 2018 году на 13% по сравнению с 2017 годом — до $716 млрд. В феврале президент потребовал выделить дополнительно $24 млрд на модернизацию традиционной ядерной триады (подводные ракетоносцы, стратегическая авиация и баллистические ракеты), а также систем военного управления и связи. Кроме того, согласно новой ядерной доктрине Пентагона, представленной 2 февраля, американские военные планируют развивать сверхмалое и тактическое ядерное оружие.​