Меркель подписала план отказа от российского газа

Крупнейший покупатель российских энергоресурсов в Европе - Германия - намерена радикально пересмотреть свою энергетическую политику, включая планы по закупке за рубежом ископаемых видов топлива.

Соответствующая программа заложена в коалиционное соглашение, которое действующий канцлер Ангела Меркель подписала с партией социал-демократов, чтобы сформировать правительство и остаться у власти на четвертый 4-летний срок.

Документ, согласованный после 3 месяцев переговоров, станет планом действий для нового кабинета министров, работа которого начнется с 14 марта. Он предполагает форсированное развитие возобновляемой энергетики, ускоренный отказ от углеводородного топлива и диверсификацию источников его поставок.

Согласно плану Меркель, в ближайшие 12 лет Германия доля солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии должна быть увеличена вдвое. Уже сейчас возобновляемые источники дают 33% выработки электроэнергии в стране, к 2030-му этот показатель должен вырасти до 66%.

В ближайшие 2 года мощности ветропарков и солнечных батарей должны быть увеличены на 8 гигаватт, что эквивалентно строительству 7-8 атомных станций.

Первыми под удар попадут российские угольщики, для которых Германия - 8-й по размеру экспортный рынок. До конца года правительство ФРГ ставит задачу выработать план полного отказа от угольных электростанций. Наиболее старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа начнут закрываться уже с 2019 года.

Следующей "под нож" пойдет газовая генерация, которая сейчас обеспечивает 12% энергобаланса ФРГ. Вопреки надеждам "Газпрома", который рассчитывает на рост потребностей Европы в элеткроэнергии, Берлин намерен сократить ее выработку вдвое к 2050 году за счет "энергосбережения и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни".

Спрос на газовые турбины для электростанций уже рухнул, рассказал в январе председатель правления Siemens Джо Кезер: по сравнению с 2014 годом продажи обвалились почти в 2 раза (с 200 до 110 единиц в год), и концерн был вынужден начать сокращение 6 тысяч рабочих мест на своих заводах, производящих оборудование для станций на ископаемых видах топлива.

О развитии газового сотрудничества с Россией, в том числе строительстве трубопровода Nord Stream 2 в плане Меркель нет ни слова. Наоборот, согласно документу, Германия ставит целью диверсифицировать источники поставок.

Для этого вслед за Польшей, Прибалтикой и странами бывшей Югославии, Берлин намерен начать создание инфраструктуры для закупки СПГ. Терминал по приему сжиженного газа, как ожидается, будет построен в порту Вильгельмсхафене на Северном море.

Для России Германия является ключевым экспортным рынком газа, на который в 2017 году ушло 53,4 млрд кубометров, или 27% всех поставок в Евросоюз.