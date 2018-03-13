Минэнерго Литвы отрицает инцидент на ИЭАС

Представитель по связям с общественностью министра энергетики Литвы Аурелия Вярницкайте отрицает, что в конце минувшего года на Игналинской АЭС (ИАЭС) произошел инцидент.

По ее словам это были испытания, показавшие необходимость совершенствования оборудования, в тот момент радиационный фон не повысился.

"Мы со всей ответственностью заявляем, что при проведении горячих испытаний не произошло никаких опасных инцидентов, не скрывалась важная информация от общественности, не повышался радиационный фон, и нет оснований считать, что это может произойти", - передала А. Вярницкайте BNS позицию министерства.

По ее словам, сейчас ведутся горячие испытания комплекса по переработке и хранению радиоактивных отходов, то есть испытания с радиоактивными веществами.

"Испытания для того и проводятся, чтобы выяснить, что нужно усовершенствовать, чтобы не возникли никакие неполадки во время эксплуатации хранилищ", – отметила она.

В понедельник портал 15min.lt сообщил, что в конце прошлого года на находящейся в Литве и не работающей Игналинской АЭС произошел инцидент, о котором не сообщили общественности. Портал сообщает, что 31 декабря, при проведении "горячих" испытаний и переносе радиоактивных веществ, выяснилось, что они слишком загрязнены. Хранилище оборудовала зарегистрированная в Германии компания Nukem Technologies, находящаяся в управлении российского концерна "Росатом". По данным портала, в понедельник по этому вопросу состоялось срочное совещание руководителей АЭС. А.Вярницкайте сообщила, что это была регулярная рабочая встреча, пишет DELFI.