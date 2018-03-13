Эксперты назвали самый «умный город»

По итогам исследования, которое было проведено консалтинговой компанией при поддержке корпорации Intel, были названы 20 городов, которые наилучшим образом соответствуют понятию «умный город».

Речь идет о населенных пунктах, где интернет-технологии максимально внедрены в систему управления, позволяют улучшить транспортную инфраструктуру, здравоохранение, поддержание общественного порядка. Второй год подряд первое место в рейтинге занял город-государство Сингапур, который на этот раз первенствовал во всех номинациях, сообщает издание Business Insider.

Например, в Сингапуре лучше всего продумана дорожная сеть, что позволяет уменьшать пробки и увеличивать тем самым мобильность жителей. Способствуют этому и принятые в городе-государстве законы, которые серьезно затрудняют процесс приобретения нового автомобиля.

Кроме того, специальные медицинские приложения позволяют человеку постоянно следить за своим здоровьем и дистанционно общаться с врачами.

Также в Сингапуре наилучшим образом отлажена система видеонаблюдения, которая позволяет молниеносно реагировать на совершенные правонарушения.

Следом за Сингапуром в рейтинге расположились Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. В двадцатку попали три города из Китая, а также индийский Бхубанешвар.

В прошлом году Сингапур также был лидером рейтинга. За ним следовали Барселона, Лондон, Сан-Франциско и Осло. В этом году главный город Каталонии опустился на девятое место, а столица Норвегии в список не попала.