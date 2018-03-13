ЕС и США поддержали выводы Великобритании о возможной причастности России к отравлению Скрипаля

Евросоюз проявит солидарность с Великобританией по делу бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, заявил во вторник вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

“Мы очень обеспокоены ситуацией, в том числе выводами, которые сделала Великобритания”, - сказал Домбровскис в ответ на вопрос журналистов о том, может ли ЕС поддержать возможные действия против России по этому делу.

“Конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом отношении”, - добавил он.

Выступая накануне в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о вероятности того, что ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии несет Россия. Мэй также уточнила, что было использовано нервно-паралитическое вещество, относящееся к классу“Новичок”.

Отставной полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ), которому сейчас 66 лет, и его 33-летняя дочь были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери на юге Англии 4 марта. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в понедельник, что Соединенные Штаты согласны с выводами Великобритании о том, что за отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия.

“Мы согласны с тем, что ответственные - и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, - должны столкнуться с серьезными последствиями”, - говорится в заявлении Тиллерсона.