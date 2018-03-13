На Игналинской АЭС скрыли инцидент

В конце прошлого года на Игналинской АЭС произошел инцидент, о котором не сообщили обществу.

Как пишет DELFI со ссылкой на 15min.lt, при извлечении радиоактивных отходов из старых хранилищ и их переносе в новые, выяснилось, что их радиоактивный уровень выше, чем предполагали подсчеты. Если бы отходы из реакторов, как планировали, были помещены в контейнеры, то могла произойти определенная реакция.

По сведениям портала, 12 марта состоялось экстренное совещание руководства АЭС, решали, что делать. По информации сайта, 31 декабря при проведении "горячих" испытаний и переносе радиоактивных веществ, выяснилось, что они отличаются высоким уровнем радиоактивности. Хранилище оборудовала немецкая компания Nukem Technologies, которой управляет российский "Росатом".

Глава службы коммуникации ИАЭС Ина Даукшене подтвердила, что во время испытаний были "определенные неполадки", поэтому испытания были остановлены. Пресс-секретарь министра энергетики Ауреия Верницкайте сказала, что во время испытаний проявились "некоторые недочеты процессов".

"Как часто бывает в процессе таких испытаний, выявили необходимость дополнительного совершенствования технического действия оборудования", - сказала она. Про этот инцидент информировали Еврокомиссию и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). По неофициальным данным, из-за этого может затянуться осуществление проекта.