Мэй обвинила Россию в применении химического оружия

Расследование инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который вместе со своей дочерью Юлией был отравлен 5 марта на Западе Англии, показало, что для нападения использовался нервно-паралитический газ, разработанный в России. Об этом, выступая перед парламентом в понедельник, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, экспертам из лаборатории в Портон-Дауне при содействии ведущих мировых специалистов удалось точно определить отравляющий агент - это боевое вещество, по классу относящееся к третьему поколению химического оружия, разработанное в середине 1970-х и испытанное в начале 1990-х.

"Это часть группы нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок". Мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать", - сказала Мэй.

Она подчеркнула, что "существует только два правдоподобных объяснения" случившемуся: "Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль" над собственными запасами химического оружия, позволив "катастрофически вредному нервно-паралитическому веществу попасть в чужие руки".

В понедельник глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко и потребовал, чтобы до конца завтрашнего дня Россия предоставила "полный отчет о программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия, пишет finanz.ru.

Если ответа не последует или он "не вызовет доверия", инцидент в Солсбери будет рассматриваться как "противозаконное использование силы Россией против Соединенного Королевства", заявила Мэй.

"Тогда я вернусь в эту Палату, чтобы определить целый набор мер, которые мы предпримем в ответ", - добавила она.

Председатель комитета Палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат накануне призвал ввести специальные санкции в отношении российских олигархов, полностью запретив им въезд в Великобританию.

По данным The Times, эти меры могут коснуться не только российских бизнесменов, но и членов их семей. Кроме того, рассматривается возможность высылки дипломатов и создания британской версии "акта Магнитского", вводящего санкции против российских должностных лиц, вовлеченных в коррупцию.