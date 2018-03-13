Ford прекратил сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России

Дилерский договор с автодилерской компанией Genser прекращает действовать по обоюдному соглашению сторон. Об этом РБК сообщил официальный представитель Ford Sollers.

«В течение месяца дилерские центры производят выдачи автомобилей Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполняют сервисные обязательства. На даНный момент не зафиксировано случаев нарушения договорных обязательств», - сказал представитель бренда.

Компания уже исчезла из списка официальных дилеров бренда в Москве. Также Genser не значится в числе официальных дилеров Audi и Land Rover/Jaguar. Представители брендов пока не ответили на запросы РБК.

Ранее на сайте «Федресурс» появились сообщения, что Московский кредитный банк (МКБ) планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девяти структур автодилера Genser.

В частности, банк хочет подать заявления о банкротстве компаний «Дженсер сервис Ю4», «Дженсер ЮЗ», «Дженсер сервис С2», «Дженсер сервис Ю17», «Дженсер сервис Ю7», «Дженсер сервис С6», «Дженсер-финанс», «Дженсер сервис» и «Дженсер Ясенево».

Группа компаний Genser создана в 1991 году. По данным «Ведомостей», контрольный пакет головной компании принадлежит председателю совета директоров Владимиру Пронину и наследникам основателя группы Игоря Пономарева. На начало 2017 года в Genser входило 45 автоцентров в Москве и регионах. Компания является официальным дилером 17 марок. По данным журнала «Автобизнесревю», за 2016 год Genser продала 26,38 тыс. автомобилей (на 25,5% меньше, чем в 2015 году), выручка дилера составила 46,2 млрд руб. (–11,1%). В 2016 году дилер занимал восьмое место по продажам автомобилей и девятое по суммарной выручке, согласно данным журнала. Данных за 2017 год пока нет.

В сентябре Сбербанк сообщил, что банки-кредиторы Genser завершили реструктуризацию ее долгового портфеля. В реструктуризации приняли участие Сбербанк России, ВТБ, Связь-банк, банк «Союз», банк «Российский капитал» и Московский кредитный банк. Все кредитные линии были пролонгированы до 2024 года.

В октябре Genser сообщил о закрытии автосалонов шести брендов на Варшавском шоссе «по техническим причинам». В их число попали центры Nissan, Hyundai, Renault, Datsun, Mazda, GM-Avtovaz и GM (обслуживание автомобилей Opel и Chevrolet). А в ноябре стало известно, что компания Genser потеряла дилерское соглашение с концерном Renault из-за отказа от дорогостоящей аренды автосалона. Дилер пытался договориться о продлении сотрудничества на новой площадке, но ему не удалось.