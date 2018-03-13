Международный союз электросвязи признал российскую нумерацию в Крыму

Международный союз электросвязи (ITU) признал российскую нумерацию на Крымском полуострове, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров журналистам в понедельник в Симферополе.

"Международный союз электросвязи - ключевая организация в большой семье организаций ООН - признал территорию Крыма и Севастополя с точки зрения российского плана нумерации и различных других инфраструктурных связистских вопросах. Продолжалось много горячих споров, дискуссий. Мы констатируем, что в 2017 году вопрос связной юрисдикции Крыма был окончательно решен, есть соответствующие документы Международного союза электросвязи", - сказал министр.

По его словам, это решение не имело практического значения, поскольку с марта 2014 года "система была надежно интегрирована в общую систему связи Российской Федерации, но, тем не менее, международный юридический аспект сохранялся". "Важно, что и здесь поставлена точка", - отметил Н.Никифоров.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после местного так называемого референдума. В мире действия России считают аннексией, в связи с чем введены санкции в отношении ряда компаний, бизнесменов и политиков. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.