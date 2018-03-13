В Будапеште появился отель, куда не попадешь без смартфона

В центре столице Венгрии открылся 4-звездочный отель, гости которого контролируют все услуги — от бронирования до выписки — с помощью специального мобильного приложения.

Как пишет eTurboNews, первый в Европе отель будущего, управляемый смартфонами, появился после двух лет строительства и интенсивных IT-разработок. Работа гостиницы организована с использованием последних тенденций в мире путешествий и современных технологий.

KViHotel работает практически без персонала — его функции выполняются автоматически, а управляют ими сами гости с помощью своих смартфонов. Гаджет с закаченным приложением TMRW Hotels является ключом для комнаты, он "открывает" главный вход в случае позднего прибытия, а также контролирует работу кондиционера (даже на расстоянии 10 тысяч километров). С его помощью можно заказать такси, оплатить дополнительные услуги и многое другое. Приложение также позволяет забронировать номер, зарегистрироваться, выписаться из отеля и оплатить проживание или просто повесить виртуальную табличку "Не беспокоить".

К услугам гостей "умный отель" предлагает 40 номеров трех типов от 18 до 36 квадратных метров: улучшенный, люкс и полулюкс. В трех комнатах на первом этаже есть террасы, выходящие в сад. Каждый номер оснащен smart -телевизором, на котором постояльцы, помимо традиционных каналов, могут смотреть видео, фильмы или сериалы по своему вкусу. На территории всего отеля гостям доступна широкополосная сеть Wi-Fi.