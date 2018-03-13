Последнее обновление: 13.03.2018 10:26

Порошенко призвал ЕС признать Россию агрессором и стороной конфликта на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз признать Россию агрессором и стороной конфликта на Донбассе. Об этом он заявил во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии - высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

“Твердо убежден, что через четыре года российской агрессии против Украины уже настало время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта”, - отметил Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что пришло время содействовать предоставлению государствами-членами ЕС оборонительного оружия для Украины согласно национальному и международному законодательству.

В понедельник, вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Моеріні 12 марта находится с рабочим визитом в Украине.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование