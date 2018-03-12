Россия в мировом экспорте оружия продолжает занимать 2-е место - SIPRI

Мировые продажи оружия растут, продолжая восходящую тенденцию, начатую в начале 2000-х годов.

Как свидетельствуют новые данные из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), объем продаж основных видов оружия в 2013-2017 годах был на 10% выше, чем в 2008-2012 годах.

В пятерку крупнейших мировых экспортеров основных видов обычных вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай, доля которых составила в общей сложности 74% всего объема экспорта вооружений в 2013-2017 годах. В числе ведущих импортеров оказались также Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Россия, продолжая занимать в этом рейтинге 2-е место, за прошедшее пятилетие сократила экспорт вооружений на 7,1% по сравнению с 2008-2012 годами. На долю РФ приходится 22% рынка.

На долю мирового лидера на этом рынке - США - в 2013-2017 гг. приходилось 34% объема продаж на планете. При этом по сравнению с периодом с 2008 по 2012 годы Вашингтон нарастил поставки почти на четверть.

Экспорт американских вооружений в 2013-2017 годах был на 58% выше, чем у России. США за указанный период поставили основные вооружения 98 государствам.

Франция, ставшая 3-м по величине экспортером вооружений в 2013-2017 гг., увеличила экспорт на 27% по сравнению с предыдущим периодом. Экспорт вооружений Германией - 4-м по величине экспортером в 2013-2017 годах - сократился на 14%. При этом экспорт германских вооружений на Ближний Восток увеличился на 109%.

Китай, занявший 5-ю строчку рейтинга, в 2013-2017 годах увеличил экспорт вооружений на 38% по сравнению с предыдущим 5-летним периодом.

В целом в 2013-2017 годах поставки оружия в Азию и Океанию и на Ближний Восток возросли по сравнению с 2008-2012 гг., в то время как в Африку, Северную и Южную Америку и Европу - сократились.