Последнее обновление: 12.03.2018 13:07

Германия и Китай назвали угрозой для мировой торговли введение Трампом пошлин на импорт металлов

Германия вслед за Китаем раскритиковала решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт металлов, сообщив, что Европе необходим согласованный ответ на угрозу, способную подорвать систему мировой торговли.

Трамп в четверг принял решение о введении 25-процентной пошлины на импорт стали и 10-процентой - на импорт алюминия, которое вступит в силу через 15 дней. При этом Вашингтон, подвергнувшись давлению союзников, допустил некоторое число исключений.

“Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной мировой экономики”, - говорится в электронном письме министра экономики Германии Бригитты Циприс, полученном Рейтер в воскресенье.

“Он не хочет понимать ее структуру, которая основана на нормативной системе открытых рынков. Любой, кто ставит это под сомнение, ставит под угрозу благополучие, рост экономики и занятость”.

Министр коммерции Китая Чжун Шань сказал ранее, что торговая война с США обернется для мировой экономики катастрофой.

Американские производители стали и алюминия также раскритиковали решение о пошлинах, сказав, что оно приведет к росту расходов.

Циприс отметила, что Европе нельзя разделяться из-за предложения Трампа сделать исключение в отношении ряда союзников, в частности Мексики, Канады и Австралии.

Европа - крупнейший экспортер стали в США, на долю которой приходится около 5 миллионов тонн от общего объема импорта в год, который составляет примерно 35 миллионов. Брюссель предупреждал Трампа, что примет ответные меры в случае введения пошлин.

Однако в субботу ЕС и Япония призвали США сделать для них исключение.

Трамп пригрозил в случае ответных мер ЕС также ввести пошлины на импорт автомобилей из Европы.

Такое решение особенно ударит по Германии, поскольку США является для нее одним из главных автомобильных рынков, в то время как производство автомобилей и запчастей является для Берлина крупнейшим источником прибыли от экспорта товаров.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сказала немецкой газете Bild am Sonntag, что в случае провала переговоров об освобождении от пошлин Брюссель пойдет на ответные меры.

“Мы строили глобальную систему торговли десятилетиями. От нее зависит благополучие Европы и миллионы рабочих мест, и Европа не будет стоять в стороне, если кто-то поставит под угрозу порядок свободной мировой торговли”, - сказала она.

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