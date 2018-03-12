России удалось перевыполнить годовой план по экспорту оружия, несмотря на западные санкции

Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил, что Россия перевыполнила план на 2017 год по экспорту военной продукции.

"Планы наши, несмотря ни на что, выполнены. Могу сразу сказать, совсем недавно прошла президентская комиссия по ВТС, где, собственно, были подведены итоги. Они следующие: мы ставили себе задачу на прошлый, 2017-й, год порядка 17 млрд долларов экспорт нашей продукции военного назначения. План этот, советским языком если говорить, не просто выполнен, а немножко даже перевыполнен, несмотря, конечно, на беспрецедентное санкционное давление", - сказал В.Кожин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что не следует недооценивать влияние санкций на военно-техническое сотрудничество. "Это серьезный вызов, серьезная проблема, но мы знаем, как с этим бороться", - сказал помощник президента.

Ранее в интервью "Коммерсанту" В.Кожин говорил, что Россия в 2017 году поставила на экспорт военную продукцию на сумму около $15 млрд. "Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно $15 млрд, вероятно, даже чуть больше. Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около $45 млрд. А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более $16 млрд", - сказал он.