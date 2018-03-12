Последнее обновление: 12.03.2018 13:07

В Каталонии десятки тысяч человек выступили за создание независимой республики

В Барселоне 11 марта десятки тысяч людей вышли на улицы с призывом объявить независимость Каталонии от Испании.

По данным полиции, в шествии приняли участие около 45 тысяч митингующих.

Протестующие настаивали на формировании правительства, которое начало бы принимать практические шаги для отделения автономии от Испании.

Инициатором акции выступило националистическое движение "Каталонская национальная ассамблея" (КНА).

"Более двух миллионов жителей Каталонии абсолютно четко хотят двигаться в направлении каталонской республики", - подчеркнул вице-президент КНА Агусти Алькоберро.

Как сообщалось, 6 марта спикер парламента Каталонии Роже Торрент официально предложил в качестве кандидата на пост главы администрации региона Жорди Санчеса, который уже четыре месяца находится в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме.

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