Имя премьера Японии и его жены вычеркнуто из документов о земельной сделке

Имена японского премьера Синдзо Абэ, его супруги Акиэ и министра финансов Таро Асо были вычеркнуты из документов, касающихся спровоцировавшей скандал продажи государственной земли, показали документы, полученные Рейтер.

Абэ подвергся критике в прошлом году, когда стало известно о продаже государственной земли с огромной скидкой оператору школ, связанному с женой главы японского правительства.

Премьер и его жена отрицают обвинения в совершении неправомерных действий.

Министр финансов Таро Асо сказал на пресс-конференции в пятницу, что несколько чиновников Минфина, ответственные за продажу, имеют отношение к подделке документов.

Он не сказал, почему документы были подделаны.

Асо извинился за действия министерства, но сказал, что не намерен уходить в отставку.

Абэ неоднократно отрицал, что он или его супруга оказывали услуги купившему землю оператору школ Moritomo Gakuen, и сказал, что уйдет в отставку в случае появления доказательств вины.

Скандал может ударить по рейтингу японского премьера и разрушить его надежды на переизбрание на третий срок в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии. Инцидент также стал поводом для оппозиции потребовать отставки министра финансов.

Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга в понедельник ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о супруге Абэ, но сказал что министр финансов Асо должен заняться расследованием информации.

“Важным является все прояснить”, - сказал он.