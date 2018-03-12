В Беларуси бюджетникам увеличили размер тарифной ставки первого разряда

Постановлением Совмина № 172 от 1 марта 2018 года увеличен размер тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организации, с Br33 до Br34.

"Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов", - говорится в сообщении правительства.

Документ вступил в силу с 1 марта 2018 г.