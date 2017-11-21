Власти Беларуси повысили тарифные оклады отдельным категориям работников

Постановлением Совмина №863 от 20 ноября 2017 г. повышены тарифные оклады (ставки) отдельным категориям работников.

Как сообщает сайт правительства, документом предусмотрено изменение диапазона корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам (окладам) работников. Реализация данной меры позволит повысить уровень оплаты труда работников, тарифицируемых 1-17-м разрядами. При этом в большем размере зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды.

Кроме того, предусмотрено увеличение с 15% до 25% размера повышения тарифных окладов (ставок) работникам учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений, поскольку в соответствующих отраслях отмечается наиболее низкий размер средней заработной платы (по сравнению с иными отраслями бюджетной сферы). При этом данное повышение устанавливается только работникам, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности учреждений.

"Предусмотренные постановлением меры в целом позволят повысить уровень зарплаты в среднем на 7,1%, а также обеспечить ее сбалансированный рост и сохранение дифференциации в оплате труда", - говорится в комментарии к документу.

Постановление вступает в силу с 1 декабря.