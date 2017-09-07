Правительство РБ ограничило размер зарплат руководителей организаций

Постановлением Совмина министров № 674 усовершенствована оплата труда руководителей бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 1290 от 15 октября 2004 г.

Согласно новой редакции документа, установлен коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников бюджетной организации, иной организации, получающей субсидии, работники которой приравнены по оплате труда к работникам бюджетной организации, не более 3,5.

"При осуществлении бюджетной организацией, иной организацией, получающей субсидии, работники которой приравнены по оплате труда к работникам бюджетной организации, деятельности, приносящей доходы, коэффициент соотношения может устанавливаться свыше 3,5 за счет средств, полученных от указанной деятельности, но не более 5", - говорится в сообщении правительства.

Таким образом, теперь зарплата руководителей организаций, получающих финансирование из бюджета, не может быть больше пятикратного размера среднего заработка по организации.