Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия

Российские военнослужащие испытали в Сирии 210 образцов оружия. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".

Глава военного ведомства отметил, что Сирия дала огромный опыт вооруженным силам РФ, сообщает ТАСС.

"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - сказал он.

В свою очередь глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов утверждал, что на сегодня многие российские вооружения лучше, чем в Евросоюзе и США.