Депутаты Латвии хотят запретить агитацию на любом языке, кроме латышского

Депутаты от латвийского Национального объединения "Все для Латвии!" — "Отечеству и свободе/ДННЛ" предлагают законодательно закрепить проведения предвыборной агитации исключительно на государственном языке, то есть, на латышском.

За нарушение этой нормы предусматривается введение штрафа размером от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5 тысяч евро для юридических.

Нацблок хочет запретить агитацию на других языках не только перед выборами в Сейм, но и перед муниципальными выборами, и перед выборами в Европарламент, а также перед референдумами и в рамках кампаний по предложению законов.

Кроме того, депутаты Нацобъединения предлагают наделить служащих правом общаться с гражданами и негражданами Латвии, а так же с иностранцами, получившими в Латвии вид на жительство, исключительно на государственном языке.

Представители партии уверены, что предложенные поправки "увеличат ответственность избирателей должным образом освоить латышский язык". К тому же, новые нормы будут способствовать "включению национальных меньшинств в пространство латышского языка", тем самым обеспечивая большее сплочение общества.

Вопрос о передаче поправок на рассмотрение комиссий Сейм рассмотрит на заседании 8 марта.

Если поправки Нацобъединения будут поддержаны, дебаты также не смогут проводиться по-русски. Таким образом, закон повлияет на Латвийское "Радио 4" и LTV 7, а также на другие русскоязычные СМИ.