Последнее обновление: 01.02.2018 16:32

Венесуэла оценила начальную стоимость своей криптовалюты "петро"

Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один "петро", всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона "петро", сообщает канал Globovision со ссылкой на утвержденные параметры обращения новой валюты.

Начальная стоимость обеспеченной нефтью криптовалюты взята как примерная цена одного барреля венесуэльской нефти, окончательную стоимость определит рынок.

Впервые президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.

Общий объем эмиссии власти определили в 100 миллионов "петро". Первый выпуск запланирован на период с 20 февраля по 19 марта.

По словам Мадуро, поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Он также сообщил, что Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости "петро".

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