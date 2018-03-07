Предложенный Макроном план реформирования ЕС и еврозоны "забраковали" 8 стран

Восемь стран Евросоюза выступили против плана реформирования ЕС и еврозоны, предложенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

После выхода Великобритании из Евросоюза единство остающихся в нем 27 стран-членов будет "решающей силой", которую следует защищать, говорится в заявлении, подписанном министрами финансов Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Эстонии. Заявление было обнародовано вчера в Гааге.

В документе указывается, что дебаты о будущем европейского экономического и валютного союза должны вестись совместно всеми странами ЕС, включая те, которые не входят в еврозону. Не упоминая планы Э.Макрона, 8 стран предостерегают от "далекоидущих предложений", делая упор на необходимости реформ для усиления экономической стабильности.

Как пояснил глава Минфина Нидерландов Вопке Хукстра, 8 североевропейских стран придерживаются мнения, что "к сильной Европе приведут сильные национальные экономики". Начинать следует на национальном уровне, при этом страны-члены должны для начала соблюдать существующие правила.

В широкомасштабных планах по реформированию ЕС и еврозоны, предложенных Э.Макроном и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, в частности, предполагается ведение единого бюджета стран ЕС и создание поста министра финансов Евросоюза.