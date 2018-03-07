Беларусь попала в топ-30 стран с самой низкой стоимостью жизни

Американский сайт gobankingrates.com, посвященный финансовому обучению, составил топ-50 стран, в которых жизнь обходится дешевле всего и куда, следовательно, стоит переехать, чтобы тратить меньше.

Стоимость расходов сравнивалась с ценами в Нью-Йорке. В расчет принимались следующие показатели: покупательная способность зарплаты, аренда жилья, цены на продукты, товары и услуги, а также обслуживание в ресторанах и кафе, пишет belmir.by.

Были проанализированы данные по 115 странам мира. Наша в результате оказалась в рейтинге на 27 месте – между Турцией, которая на одну ступеньку выше, и Оманом, который на одну ступеньку ниже.

«В Беларуси, на фоне завораживающей природы, среди дворцов и крепостей, вы почувствуете себя как в сказке, – пишет gobankingrates.com. – Стоимость жизни здесь на 66% ниже, чем в Нью-Йорке».

Авторы исследования также добавляют, что цены на продукты у нас составляют лишь 28% от нью-йоркских, а аренда жилья обойдется на 89% дешевле.

Страной с самой низкой стоимостью жизни названа Индия. Вслед за ней идут Саудовская Аравия, Пакистан, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет, Бангладеш и Македония.

Как уточняют составители рейтинга, прежде чем паковать чемоданы, стоит также принять во внимание и уровень зарплат в каждой конкретной стране.

Ведь есть те, где уровень жизни низок, но и зарплаты точно так же невелики. А ведь важно, чтобы разница между ними была максимальной, иначе переезд может оказаться бессмысленным.