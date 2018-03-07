Последнее обновление: 07.03.2018 11:37

США планируют ввести ограничения для китайских инвестиций в экономику страны

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести ограничения для китайских инвестиций в американскую экономику, а также рассматривает возможность введения специальных пошлин на импорт из КНР, сообщает Bloomberg.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности и намерены таким образом наказать Пекин, отмечают источники агентства.

Торговое представительство США в прошлом году начало изучать практики Китая в сфере интеллектуальной собственности, и в ближайшие недели может объявить о ходе расследования.

Действующее законодательство США дает президенту полномочия для введения торговых ограничений для защиты американского бизнеса от действий властей других стран, препятствующих справедливой торговле.

Самый жесткий из рассматриваемых Белым домом сценариев предусматривает введение пошли на широкий круг потребительских товаров, импортируемых США из Китая, - от одежды и обуви до потребительской электроники, отмечают источники.

Кроме того, администрация президента США намерена ограничить возможности китайских компаний в плане инвестиций в США, которые могут представлять риски для национальной безопасности с точки зрения Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).

В частности, разрешенные инвестиции могут быть ограничены теми сферами, к которым американские компании имеют доступ в Китае, отмечают источники.

Подобные действия США увеличат напряженность в отношениях двух стран, а также спровоцируют ответные меры, полагают эксперты.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование