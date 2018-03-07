США планируют ввести ограничения для китайских инвестиций в экономику страны

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести ограничения для китайских инвестиций в американскую экономику, а также рассматривает возможность введения специальных пошлин на импорт из КНР, сообщает Bloomberg.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности и намерены таким образом наказать Пекин, отмечают источники агентства.

Торговое представительство США в прошлом году начало изучать практики Китая в сфере интеллектуальной собственности, и в ближайшие недели может объявить о ходе расследования.

Действующее законодательство США дает президенту полномочия для введения торговых ограничений для защиты американского бизнеса от действий властей других стран, препятствующих справедливой торговле.

Самый жесткий из рассматриваемых Белым домом сценариев предусматривает введение пошли на широкий круг потребительских товаров, импортируемых США из Китая, - от одежды и обуви до потребительской электроники, отмечают источники.

Кроме того, администрация президента США намерена ограничить возможности китайских компаний в плане инвестиций в США, которые могут представлять риски для национальной безопасности с точки зрения Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).

В частности, разрешенные инвестиции могут быть ограничены теми сферами, к которым американские компании имеют доступ в Китае, отмечают источники.

Подобные действия США увеличат напряженность в отношениях двух стран, а также спровоцируют ответные меры, полагают эксперты.