Порошенко раскритиковал требования МВФ

Президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать стране законы.

"Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины", - заявил он в интервью Financial Times.

Президент отметил, что требования Международного валютного фонда (МВФ) и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

"Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", - сказал Петр Порошенко.

Кроме того, глава государства отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период. Он привел пример образовательной и пенсионной реформ, а также реформы здравоохранения, передает РБК-Украина.

Он также признал, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущие повышения цен на газ, которых требовал МВФ, не чувствуют эффекта реформ.