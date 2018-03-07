Последнее обновление: 07.03.2018 11:37

Нафтогаз откроет представительство в Германии

НАК "Нафтогаз Украины" откроет предстваництво в Германии для защиты своих интересов в этой стране, а также Австрии и Швейцарии. Об этом говорится в информации, опубликованной Агентством по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

"Согласно протоколу заседания Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" согласовано создание представительства компании в Федеративной Республике Германия, г. Мюнхен", - говорится в сообщении.

Функциями представительства будет представление и защита интересов в Германии, Австрии и Швейцарии.

Ранее наблюдательный совет компании поручил в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования закрыть представительство "Нафтогаза" в Российской Федерации.

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