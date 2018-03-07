Литва выпустит коллекционную криптомонету к годовщине независимости

Банк Литвы выпустит уникальную цифровую коллекционную монету к столетию независимости Литвы.

Коллекционная криптовалюта уже включена в официальный план Банка Литвы по выпуску нумизматических предметов в 2018 году.

Несмотря на то, что ее номинальная цена пока не объявлена, регулятор подчеркивает, что коллекционная цифровая монета может быть возвращена регулятору по номиналу, как и любая обычная монета для нумизматов.

«Представляя цифровую коллекционную монету, Литва первой введет новые рубежи в нумизматике», - заявил член правления Банка Литвы Мариус Юргилас.

При создании криптомонеты власти намерены использовать технологию распределенного реестра. Однако выбор конкретных технологий и решений будет сделан по итогам специального хакатона, организованного Банком Литвы. Отмечается, что мероприятие состоится в мае и в нем примут участие ИТ-специалисты со всего мира.