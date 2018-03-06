В Китае опубликовали проект поправок в конституцию

Текст проекта поправок в конституцию Китая, включая изменение пункта о сроке пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР, опубликован во вторник.

Проект предусматривает внесение поправок в более чем 20 статей, при этом наиболее важной и широко обсуждаемой поправкой стало изменение пункта о сроке пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, рассмотрят текст проекта в ходе заседания 11 марта, в этот же день пройдет голосование.

Согласно проекту, из пункта, в котором говорится, что "период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд", будет удалено выражение об ограничении двумя сроками. Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа.

Помимо этого, в текст конституции будет внесено имя и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху". Также будет дополнена статья о государственных органах пунктом о создании Государственного комитета по надзору, который станет главным антикоррупционным органом страны.

ЦК КПК в конце февраля обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.