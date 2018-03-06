Бывший разведчик из РФ госпитализирован в Британии после отравления неизвестным веществом

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, который был осужден в России за госизмену, находится в тяжелом состоянии в одной из британских больниц в результате воздействия неизвестного вещества.

Скрипаль, бывший полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ), получил убежище в Великобритании после того, как в 2010 году его обменяли на нескольких российских агентов, задержанных на Западе.

В воскресенье 66-летний бывший разведчик и 33-летняя женщина, с которой он был знаком, были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в городе Солсбери на юге Англии после того, как, по сообщению полиции, подверглись воздействию неизвестного вещества.

Оба находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Власти Британии сообщили, что угрозы для окружающих нет, но полиция оцепила место, где был найден бывший агент, а также пиццерию Zizzi в центре Солсбери. Некоторые следователи были одеты в желтые комбинезоны химзащиты.

Британская полиция не разглашает имена попавших в больницу мужчины и женщины, однако два источника, близких к расследованию, сообщили Рейтер, что находящийся в тяжелом состоянии мужчина - Скрипаль. Не совсем ясно, с каким именно веществом они контактировали, добавили источники.

“Мы не рассматриваем это как инцидент в рамках борьбы с терроризмом и призываем людей воздержаться от спекуляций”, - сказал журналистам Крейг Холден, временно исполняющий обязанности помощника главного констебля полиции графства Уилтшир.

“Однако я должен подчеркнуть, что мы продолжаем мыслить широко и анализировать эту позицию”, - добавил он.

Пресс-секретарь Путина во вторник в разговоре с журналистами назвал произошедшее со Скрипалем трагической ситуацией, но заявил, что Москва не располагает никакой информацией об инциденте.

“Я, к сожалению, не могу высказать какую-то реакцию... Мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем мог заниматься этот человек”, - сказал Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения СМИ о том, что Россия могла быть причастна к отравлению Скрипаля, Песков сказал: “Долго себя ждать не заставили, говоря по-русски”.

Отношения РФ и Британии пострадали после убийства бывшего офицера КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, который в 2006 году был отравлен радиоактивным полонием-210 в Лондоне. Британские следователи сообщили, что Литвиненко, вероятно, был убит с одобрения президента России Владимира Путина. Кремль отрицает причастность к гибели Литвиненко.

За шесть лет до гибели, Литвиненко, открыто критиковавший Кремль, бежал в Британию. Он умер после того, как выпил зеленый чай, в который был добавлен редкий и сильнодействующий изотоп, в лондонской гостинице Millennium Hotel.

Британские врачи не сразу определили причину тяжелого состояния Литвиненко.

ОБМЕН ШПИОНАМИ

В 2004 году Скрипаль был арестован сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. В 2006-м его приговорили по итогам закрытого для публики процесса к 13 годам тюремного заключения.

Скрипаль признал, что передавал МИ-6 секретные сведения о российских агентах в обмен на деньги, часть которых переводилась на счет в испанском банке, сообщали в то время российские СМИ.

Однако в 2010 году Скрипаль был помилован указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева в рамках программы обмена шпионами, предполагавшей возвращение в Москву десяти агентов российских спецслужб, которых удерживали в США.

Обмен шпионами, один из крупнейших со времен окончания холодной войны в 1991 году, происходил у летного поля аэропорта Вены, куда одновременно приземлились самолеты из Москвы и Нью-Йорка.

В обмен на Скрипаля в Россию, в частности, вернулась Анна Чапман. Она и другие российские шпионы пытались влиться в американское общество с целью приблизиться к представителям власти и выведать государственные секреты. Все они были арестованы ФБР в 2010 году.

Вернувшихся российских агентов приветствовали в Москве как героев. Скрипаль в то же время был назван предателем. Он, как предполагается, нанес серьезный ущерб российским шпионским сетям в Британии и Европе.

Получив убежище у британских властей, Скрипаль жил в небольшом городе Солсбери на юго-востоке графства Уилтшир в Великобритании и в целом держался в тени, пока не был найден без сознания в воскресенье.