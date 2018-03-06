Toyota прекратит продавать дизельные автомобили в Европе

Японский автопроизводитель Toyota начиная с 2018 года постепенно прекратит продавать дизельные автомобили в Европе. Об этом сообщил в понедельник, 5 марта, президент Toyota Motor Europe Йохан ван Зил в Женеве накануне открытия Женевского автосалона.

"Мы больше не будем развивать новые дизельные технологии для легковых автомобилей, мы сосредоточимся на "гибридах", - сказал представитель Toyota.

Доля автомобилей Toyota с дизельными двигателями, которые продаются в Европе, постепенно уменьшается. В прошлом году лишь около 15 процентов всех автомобилей Toyota, проданных в Европе, были с дизельными двигателями. При этом еще пять лет назад, в 2012-м году, доля проданных "дизелей" составляла 30 процентов. В то же время в последние годы автопроизводитель продал значительно больше гибридных моделей, в 2017 году их доля от всех проданных автомобилей составила 45 процентов.

Таким образом Toyota реагирует на последствия "дизельного скандала", который произошел в 2015 году и особенно сильно ударил по немецкому концерну Volkswagen. Последствия этого скандала заставили ведущих автопроизводителей мира больше инвестировать в производство электрокаров и "гибридов".

В конце февраля немецким городам позволили запрещать дизельные автомобили, которые больше всего загрязняют воздух. Соответствующее решение принял Федеральный административный суд Германии.