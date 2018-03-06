Последнее обновление: 06.03.2018 14:44

В Бельгии начали выдавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы

Бесплатная выдача населению таблеток с йодом на случай ядерной катастрофы началась в Бельгии.

Как сообщили в Бельгийской фармацевтической ассоциации, с этого вторника любой житель королевства может прийти в аптеку и попросить выдать ему таблетки с йодом, которые используются как профилактическое средство при возможном радиационном поражении.

Бесплатная выдача таблеток предусмотрена новым планом ядерной безопасности, разработанным министром внутренних дел Бельгии Яном Ямбоном.

На территории страны находятся семь ядерных реакторов, еще 25 расположены в соседних странах, в радиусе 200 километров.

Население Бельгии, проживающее в радиусе до 20-ти километров от АЭС, обязано иметь запас таблеток с йодом. Отныне радиус потенциальной ядерной катастрофы расширен до 100 километров, и, таким образом, охватывает всю территорию королевства.

В 2017 году на бельгийских АЭС произошло семь инцидентов. Но это были главным образом несущественные для ядерной безопасности внештатные ситуации.

Власти Бельгии называют "крайне слабым", но не исключают риск масштабного ядерного инцидента. Самым серьезным ядерным ЧП до сих пор был выброс в атмосферу радиоактивного йода, который произошел в институте радиоэлементов в 2008 году в городе Флерюс.

В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.

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