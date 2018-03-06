Европейцы выбрали «Автомобиль года»

Кроссовер Volvo XC40 стал победителем конкурса "Европейский автомобиль года".

Как пишет Motor, шведская марка получила эту премию впервые. Результаты голосования огласили в преддверии Женевского автосалона.

Кроссовер Volvo XC40 получил 325 голосов, следующий за ним хэтчбек Seat Ibiza — 242 голоса, третьим с результатом 226 голосов стал седан BMW 5 серии.

В список номинантов на премию также вошли Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

Публичный дебют Volvo XC40 состоялся в сентябре прошлого года на специальном мероприятии в Милане. Кроссовер стал первой моделью шведской марки, построенной на модульной платформе CMA, которая позже ляжет в основу других машин 40-й серии.

Volvo XC40 предлагается с четырехцилиндровыми двигателями семейства Drive-E: дизельным D4 и бензиновым T5. Отдача первого составляет 190 лошадиных сил, а второго – 254 лошадиные силы.

Позднее для модели будет доступен трехцилиндровый агрегат объемом 1,5 литра (158 сил и 265 Нм момента), а также гибридная силовая установка.

Ранее победителем премии "Европейский автомобиль года" становились Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.