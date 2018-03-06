Последнее обновление: 06.03.2018 14:44

В США заявили о необходимости борьбы с перепроизводством стали в Китае

США необходимо объединиться со своими партнерами, чтобы противостоять Китаю в части перепроизводства стали и алюминия, заявил журналистам в кулуарах нефтяной недели CERAWeek сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан.

По его словам, именно Китай стал основной целью повышения ввозных пошлин на сталь и алюминий.

"Идея такова, чтобы в союзе с нашими партнерами нужно противостоять перепроизводству (стали в мире) из-за Китая. Китай — главная проблема", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода.

Белый дом отказался пояснить обещание президента, заявив лишь, что детали будут обнародованы на этой неделе. Заявление Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. Обеспокоенность в связи с планами по введению пошлин выразил спикер палаты представителей США Пол Райан.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование