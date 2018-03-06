В США заявили о необходимости борьбы с перепроизводством стали в Китае

США необходимо объединиться со своими партнерами, чтобы противостоять Китаю в части перепроизводства стали и алюминия, заявил журналистам в кулуарах нефтяной недели CERAWeek сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан.

По его словам, именно Китай стал основной целью повышения ввозных пошлин на сталь и алюминий.

"Идея такова, чтобы в союзе с нашими партнерами нужно противостоять перепроизводству (стали в мире) из-за Китая. Китай — главная проблема", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода.

Белый дом отказался пояснить обещание президента, заявив лишь, что детали будут обнародованы на этой неделе. Заявление Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. Обеспокоенность в связи с планами по введению пошлин выразил спикер палаты представителей США Пол Райан.