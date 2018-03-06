Газпром рискует долей на рынке Европы без транзита газа через Украину - S&P

Отсутствие надежного транзитного соглашения с Украиной таит фундаментальный риск для экспортных поставок и рыночной позиции Газпрома, запустившего процедуру расторжения украинских контрактов.

Как отмечается в отчете международного рейтингового агентства S&P, в долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа Газпрома в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа по трубопроводам или сжиженным газом, что в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых Газпромом альтернативных маршрутов, отмечает агентство.

Газпром объявил о запуске процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом Украины на поставку и транзит газа в Евросоюз - основному клиенту монопольного экспортёра трубопроводного газа.

В базовом сценарии S&P не ждет значительных перебоев в поставках Газпрома в Европу, где компания занимает 34 процента рынка.

“Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены... Европейским покупателям трудно найти замену Газпрому, особенно во время наблюдаемых в настоящее время сильных холодов”, - говорится в обзоре.

Контракт Газпрома с Украиной действует до конца 2019 года. К этому сроку Газпром рассчитывал построить трубопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток, чтобы сократить транзит через украинскую территорию.

“Мы думаем, что у Евросоюза станет больше мотивации – оперативно заниматься решением вопросов, связанных со строительством трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, но украинский вопрос Газпрому так или иначе придется решить, потому что окончательно закрыть транзит через Украину, даже при условии запуска еще двух трубопроводов, не удастся”, - сказал Рейтер аналитик S&P Александр Грязнов.

Через территорию Украины проходит около половины экспорта Газпрома в Европу, и зависимость от украинского транзита останется высокой по меньшей мере до тех пор, пока не заработают газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток, отмечает S&P.

“Однако мы полагаем, что даже в случае успешного запуска новых газопроводов, украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков и удовлетворения спроса некоторых потребителей”, - говорится в отчете агентства.

S&P будет рассматривать какие-либо значительные перерывы поставок или задержки в получении разрешений от регулирующих органов как плохой сигнал о кредитоспособности Газпрома.