Саудовская Аравия в апреле снизит цены почти на все сорта экспортируемой нефти

Саудовская Аравия в апреле снизит цены на все виды нефти, которые экспортируются в Азию и Европу, а также на "легкие" сорта, поставляемые в США, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно уменьшится стоимость Extra Light для покупателей из Северо-Западной Европы - на $1,75 за баррель. Таким образом, со следующего месяца она будет дешевле марки Brent на $1,3 за баррель.

Другие виды нефти для европейских клиентов подешевеют на $0,95-1,4 за баррель.

Для азиатских покупателей со следующего месяца наиболее существенно снизится стоимость "легких" сортов нефти (на $0,5-0,6 за баррель). В то же время цена марки Medium снизится на $0,35 за баррель и Heavy - на $0,3 за баррель. В результате они будут стоить соответственно на $0,55 и $1,85 за баррель меньше средней цены нефти Омана и Дубаи.

Для США цены на "легкую" нефть опустятся на $0,2 за баррель.