ОПЕК пока не обсуждает продление нефтяного пакта на 2019 год - министр ОАЭ

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) на данном этапе не обсуждает продление глобального пакта об ограничении добычи сырья на следующий год, сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Он также добавил, что приоритетом картеля является снижение мировых запасов сырья.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Соглашение действует до конца текущего года.

“По нашей оценке, переизбыток на рынке сохраняется”, – сказал аль-Мазруи.

“Разговоров о (продлении сделки на 2019-й) в данный момент нет”, – добавил он.

Как показали расчёты Рейтер, приверженность участвующих в сделке производителей ОПЕК составила 149 процентов в феврале по сравнению со 144 процентами в январе.