ВЦИОМ задействует блокчейн для проведения экзитполов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) намерен использовать элементы технологии блокчейн при проведении экзитполов на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Получаемые в результате экзитполов данные будут помещаться в специальное блокчейн-хранилище. Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит прозрачность процесса сбора и обработки данных.

«Благодаря использованию подобных технологий, значительно уменьшается уязвимость при передаче информации. В случае успеха проект ляжет в основу программы «Цифровой ВЦИОМ», разрабатываемой в Центре и планируемой к реализации в 2018-2021 годах», - отметил глава ВЦИОМ Валерия Федорова.

Технической стороной проекта займется партнер ВЦИОМ агентство 2chain, специализирующееся на консультациях в области смарт-технологий и ICO-маркетинге.

Данные о реализации проекта в режиме реального времени будут представлены на специальном сайте www.blokchain.wciom.ru, который начнет работать 12 марта.

Также сообщается, что проект станет одним из первых примеров использования блокчейна в рамках электоральных исследований в мире.