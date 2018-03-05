Французский страховщик AXA договорился о покупке XL Group за $15 млрд

AXA, второй по величине страховщик Европы, договорился о покупке компании XL Group, специализирующейся на страховании имущества и страховании от несчастных случаев, примерно за $15 миллиардов в рамках сделки, которая, согласно сообщению AXA, приведет к созданию мирового лидера в этом секторе.

AXA сообщила, что предложила заплатить $57,60 за акцию базирующейся на Бермудских островах XL. Это на 33 процента выше цены на момент закрытия торгов в пятницу. Общая сумма сделки составит около $15,3 миллиарда.

Глава AXA Томас Бюберль сказал, что сделка позволит французской компании добиться доминирования на глобальном рынке страхования имущества и страхования от несчастных случаев.

Тем не менее акции AXA к 11.43 МСК снизились на 6,1 процента, поскольку некоторые аналитики посчитали сделку слишком дорогой.

AXA, которая является вторым в Европе страховщиком с точки зрения рыночной капитализации вслед за немецкой Allianz, сообщила, что будет финансировать сделку с XL посредством долга, деньгами и за счет дохода от предстоящего размещения своего американского подразделения.