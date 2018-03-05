Последнее обновление: 05.03.2018 10:56

Трамп пригрозил ввести налог на автомобили из Европы

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте.

"Если Евросоюз хочет и дальше повышать уже массивные пошлины и барьеры для американских компаний, которые работают там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно поставляются в США. Они делают невозможной продажу наших авто (и других товаров) там. Огромный торговый дисбаланс", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой - снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику, которые были ограничены ввиду высоких налогов для корпораций, предпочитавших из-за этого вложения в более конкурентные зарубежные рынки. Также Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - 10%.

Еврокомиссия сообщила, что очень сожалеет о решении США ввести пошлины на импорт стали из Евросоюза и готова отреагировать. Как заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, Евросоюз отреагирует "твердо и соразмерно" для защиты своих интересов.

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