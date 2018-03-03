Украина увеличила импорт газа из Европы более чем в четыре раза

Украина с 3 марта увеличила суточный импорт природного газа из стран Европы в 4,3 раза до 19,4 млн кубометров, свидетельствуют данные операторов ГТС.

Это сделано в связи с отказом российского Газпрома поставлять газа в адрес НАК Нафтогаз Украина и продолжающейся в стране непогоды.

Заявка на поставку по Словацкому маршруту выросла с 3 марта до 16,9 млн кубометров, тогда как 2 марта этот показатель составлял 1,9 млн кубометров. Дополнительная заявка на импорт из Польши была сделана еще 2 марта и оставляет 2,1 млн кубометров в сутки. Речь идет о поставках газа польской PGNiG, объем которых по итогам марта должен составить около 60 млн кубометров, пишет LIGA.net.

На 3 марта заявка по польскому коридору также составляет 2,1 млн кубометров. Номинация на поставки из Венгрии практически не изменилась и составляет на 3 марта 0,54 млн кубометров в сутки, против 0,44 млн днем ранее.

Европейские компании-операторы Eustream (Словакия), GAZ-SYSTEM S.A. (Польша) и FGSZ Ltd (Венгрия) публикуют данные и заявках ежедневно на своих электронных площадках. Заявки на импорт газа могут уточняться в течении дня со стороны украинских покупателей.

В Европе 2 марта фьючерсы на природный газ на хабах торговались на уровне $220-240/тыс. кубометров. На хабе NCG, к котировкам которого привязана стоимость российского газа, цена составляла порядка $236/тыс. кубометров, по данным площадки PEGAS. С доставкой к границе Украины газ будет стоить около $260/тыс. кубометров.

По словам президента Петра Порошенко, цена газа по контракту между Газпромом и Нафтогазом должна сейчас составлять $238/тыс. кубометров.

По состоянию на утро субботы, 3 марта, украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.