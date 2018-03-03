Последнее обновление: 03.03.2018 16:26

Panasonic занялся разработкой "умной" бытовой техники

Японский производитель электронной продукции - компания Panasonic предпринимает новый подход в бизнесе бытовой электротехники.

Компания заявила, что концентрирует свое внимание на технике для кухни и спальни, которая будет связана с интернетом вещей.

Компания Panasonic заявила, что она занимается разработкой "умной" кухни. Это включает в частности, печь, которая будет определять ингредиенты и автоматически готовить из них блюдо.

Еще одна система будет предлагать рецепты на основе предпочтений пользователя и с учетом состояния его здоровья, а также позволит делать заказы по интернету.

Интернет вещей - это компьютерная сеть, которая связывает различные приборы и технику - от фенов до автомобилей, заводского оборудования и всего другого.

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